Украина

Медицинский сотрудник львовского клуба рассказал обнадеживающую информацию.

Львовский Рух к поединку 12-го тура украинской Премьер-лиги против закарпатского Миная подошел со значительными потерями из-за пандемии COVID-19, в результате чего в последние три недели команда не смогла рассчитывать на ряд своих ключевых исполнителей.

В день проведения поединка на Арене Львов главный врач команды Михаил Процив прокомментировал условия санитарных процедур внутри штаба "желто-черных".

"Все игроки команды, которые на данный момент не находятся на самоизоляции, проходят ежедневное ПЛР-тестирование.

Та часть игроков, которые находятся на самоизоляции, пребывают под моим постоянным дистанционным контролем. Они идут на поправку.

Сейчас мы ожидаем результатов контрольного тестирования, после чего можно будет оценивать уже свежие данные исследований. Все результаты должны быть завтра с утра", — подытожил сотрудник медперсонала клуба.

Напомним, что матч Рух — Минай начнется уже в 14:00 по киевскому времени, а наш сайт проведет его текстовую онлайн-трансляцию.