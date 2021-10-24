Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют Динамо Киев и днепровский Днепр-1.

Воскресная программа 12-го тура украинской Премьер-лиги продолжится поединком в Киеве между местным Динамо и днепровским Днепром-1.

Мирча Луческу, после поражения от каталонской Барселоны в Лиге чемпионов УЕФА (0:1), решил выставить в стартовом составе Тымчика на правом фланге обороны, в то время как Кендзера переместится в центр защиты. Опорную зону займут Андриевский и Шепелев, на левом фланге полузащиты разместится Витиньо. Рамирес возглавит атаку киевлян в этой игре.

Игор Йовичевич, на фоне победы над ковалевским Колосом (2:0), предпочел увидеть построение из пяти защитников, в то время как Ярмолюк дополнит линию полузащитников.

Динамо Киев: Бущан — Тымчик, Забарный, Кендзера, Миколенко — Андриевский, Шепелев — Цыганков, Буяльский, Витиньо — Рамирес.

Запасные: Бойко, Сидорчук, Вербич, Шапаренко, Де Пена, Леднев, Гармаш, Караваев, Сирота.



Днепр-1: Кожокару — Лучкевич, Логинов, Сваток, Нельсон, Гуцуляк — Джурасек, Игнатенко, Пихаленок, Ярмолюк — Довбик.

Запасные: Юрчук, Паст, Батагов, Назаренко, Чуже, Ди Франко, Адамюк, Билл.



Матч Динамо Киев — Днепр-1 начнется в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.

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