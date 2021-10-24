Вашему вниманию видео гола Фабрицио Альваренги в матче 12-го тура чемпионата Украины.
Даниил Кучер, Минай
24 октября 2021, 16:42
В рамках 12-го тура украинской Премьер-лиги Рух и Минай сыграли в результативную ничью, отравив в ворота друг друга по два забитых мяча.
На 48-й минуте встречи, когда закарпатский клуб минимально обыгрывал соперника, подопечным Леонида Кучука удалось вернуть равновесие в счете благодаря голу Фабрицио Альваренги.
Несмотря на то, что удар аргентинского нападающего выдался далеко не самым сильным, вратарь Миная Даниил Кучер не смог с ним справиться и пропустил курьезный гол.
Видео эпизода:
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