Украина

Вашему вниманию видео гола Фабрицио Альваренги в матче 12-го тура чемпионата Украины.

В рамках 12-го тура украинской Премьер-лиги Рух и Минай сыграли в результативную ничью, отравив в ворота друг друга по два забитых мяча.

На 48-й минуте встречи, когда закарпатский клуб минимально обыгрывал соперника, подопечным Леонида Кучука удалось вернуть равновесие в счете благодаря голу Фабрицио Альваренги.

Несмотря на то, что удар аргентинского нападающего выдался далеко не самым сильным, вратарь Миная Даниил Кучер не смог с ним справиться и пропустил курьезный гол.

Видео эпизода:

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.