Украина

Хавбек оценил игру товарища по команде на новой позиции.

Полузащитник луганской Зари Сергей Булеца прокомментировал победу над Колосом в УПЛ (1:0).

"Первый тайм был равный. Нужно было разбегаться. В четверг была тяжелая игра, думаю, что мы распределяли силы.

Будем готовиться более плавно к следующим играм. Не будет интенсивных тренировок, цикл — очень серезный.

Как мне Дмитрий Хомченовский на позиции опорника? Думаю, чистый Модрич. Для нас!", — сказал Булеца в интервью ПРОФУТБОЛ Digitаl.

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