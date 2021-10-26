Украина

Полузащитник киевлян дал комментарий после матча с Днепром-1.

Полузащитник Динамо Виталий Буяльский дал комментарий после матча с Днепром-1, который его команда выиграла со счетом 2:0.

"Днепр-1 — хорошая, обученная команда, в которой футболисты знают, что нужно делать на поле. И в первом тайме, в принципе, у них это хорошо получалось. Во втором мы внесли коррективы и добились результата.

Первый тайм получился не очень, потому что команда-соперник, можно сказать, неделю готовилась к этой игре и у них все хорошо получалось. У нас были моменты, в которых мы должны были забивать голы, но не забили. Где-то пошла суета, где-то спешили, и так получилось, что первый тайм был не очень удачным.

Критика после матча с Барселоной? Я не читаю интернет, мне не интересно, что говорят или пишут про команду, про меня. Мы выходим в каждом матче доказать, что мы сильнее. А то, что журналисты о нас пишут – это их работа, ничего страшного", — приводит слова Буяльского официальный сайт киевлян.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Динамо Киев против Днепра-1.