Украина: Первая лига

Украинский специалист будет руководить командой в Первой лиге.

Минай на своем официальном сайте объявил о повторном назначении Василия Кобина на пост главного тренера команды.

В тренерский штаб украинского специалиста войдет Николай Цымбал, который возглавлял команду из Закарпатья после отставки все того же Кобина.

Впервые Кобин возглавил Минай в 2019 году и тренировал команду до весны 2021 года. В первом же сезоне он смог вывести команду в УПЛ и добраться с ней до полуфинала Кубка Украины.

Тем не менее Василий был уволен из Миная в марте, когда команда боролась за выживание в УПЛ. Его сменщику Цымбалу спасти положение не удалось и клуб вылетел в Первую лигу, где проведет свой следующий сезон.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.