Украина

Защитник Металлиста 1925 прокомментировал вылет команды из Кубка Украины.

В рамках домашнего поединка 1/8 финала Кубка Украины харьковский Металлист 1925 на своем поле с крупным счетом уступил Александрии (2:5), в результате чего был вынужден покинуть розыгрыш данного турнира.

Металлист 1925 — Александрия 2:5 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка центральный защитник команды Валерия Кривенцова Михаил Шершень прокомментировал исход противостояния для своей команды.

"Не знаю, что именно произошло с нами в этой игре. Видимо, большими силами атаковали, нарывались на контратаки. Команда соперников реализовала свои моменты, мы упустили. Дальше уже пытались вытягивать игру, шли вперед, но получали контратаки, заканчивавшиеся голами в наши ворота.

Александрия — достаточно интересная команда, очень организованная, имеет в своем составе хороший подбор игроков, мобильная, любит быстро переходить от защиты к атаке. При защите действуют очень компактно, перекрывают все зоны, потому, как я до этого и сказал, игра получилась очень интересной. Много перестроек на тактику, посмотрим. Был интересный матч.

И все же, мне кажется, что мы могли больше забить. Возможно, в какой-то момент был шанс сравнять счет, создать интригу. Но сложилось иначе — мы слишком много пропустили.

Когда забили первый ответный гол, то хотелось вернуться в игру. Чувствовали силу, шли на ворота соперника, но не получилось забить нужное количество голов.

Думаю, что так или иначе, но нам придется забыть об этой неудачно игре и нормально готовиться к чемпионату", — подытожил футболист.

В следующем туре УПЛ харьковский Металлист 1925 сыграет дома против луганской Зари.