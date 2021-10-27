Украина

Наставник Александрии прокомментировал выход команды в следующий раунд Кубка Украины.

В рамках 1/8 финала Кубка Украины Александрия в гостевом поединке на ОСК Металлист сумела выбить из турнира харьковский Металлист 1925 (5:2).

Металлист 1925 — Александрия 2:5 Видео голов и обзор матча

После финального свистка, главный тренер "полиграфов" Юрий Гура отправился на флеш-интервью, во время которого рассказал о своих впечатлениях от игры собственной команды в этот вечер.

"Ребята порадовали тем, что справились с ротацией, которую мы запланировали на эту игру. Дали основной группе футболистов немного отдохнуть, а вместо них получили шанс себя показать молодые исполнители, которые мало учувствовали в играх до этого.

Отдельно — порадовал Эмиль Мустафаев, хотя я бы не стал выделять кого-то одного из общей группы. Все были на высоте, а добытый результат при такой игре я считаю определенно положительным.

Готовились к Металлисту 1925, зная, что соперники играют в интересных футбол. Много комбинируют, хорошее взаимодействие, есть хороший нападающий, настырный.

Задача была посмотреть за тем, как соперники начнут игру, и уже потом быстро играть на контратаках, низко не садиться, быстро доставлять мяч в заключительную фазу атак", — подытожил украинский специалист.

В следующем туре УПЛ Александрия проведет гостевой поединок против львовского Руха.