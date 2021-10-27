Украина

Полузащитник Александрии прокомментировал выход команды в следующий раунд Кубка Украины.

Александрия в гостевом поединке в рамках 1/8 финала Кубка Украины разгромила харьковский Металлист 1925 (5:2), благодаря чему стала первым участником стадии четвертьфинала данного турнира.

Металлист 1925 — Александрия 2:5 Видео голов и обзор матча

Полузащитник "полиграфов" Эмиль Мустафаев, на счету которого сразу два забитых мяча в данном поединке, после финального свистка поделился своими эмоциями от столь значимого достижения в своей непродолжительной карьере.

"Эмоции просто не передать словами. Очень тяжело описать то, что я сейчас чувствую. Это были два моих дебютных гола за Александрию.

Спасибо команде за то, что поддержала меня, а также спасибо тренеру за предоставленную возможность показать себя", — подытожил юный футболист.

В следующем туре УПЛ Александрия проведет гостевой поединок против львовского Руха.