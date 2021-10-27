Украина

УАФ объяснила решение арбитра матча.

В 12-м туре Украинской Премьер-Лиги донецкий Шахтер одержал победу на полтавской Ворсклой в непростом поединке (2:0).

По ходу матча полузащитник полтавского клуба Оливье Тилль получил две желтые карточки, за что был удален с поля на 29-й минуте поединка.

Комитет арбитров УАФ выступил с разъяснением спорного эпизода, в котором трактовал этот момент следующим образом: "В первом случае был срыв атаки с применением в противоправной манере рук и корпуса. Во втором случае — безрассудный удар в грудь, пренебрегая здоровьем соперника".

Ранее футболист сборной Люксембурга выразил свое несогласие с решением арбитра матча показать ему вторую желтую карточку.