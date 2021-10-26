Украина

Олег Лысак рассказал о ситуации с удалением игрока Ворсклы в матче с Шахтером.

Вице-президент Ворсклы Олег Лысак прокомментировал удаление полузащитника полтавчан Оливье Тилля в поединке двенадцатого тура УПЛ против донецкого Шахтера (0:2).

"Думаю, комитет арбитров разберется, УАФ разберется, дадут объективную оценку того, что происходило на поле.

Но когда такой фол, когда поднимается вратарь через 20 секунд после фола, не оказывается никакая помощь. Он четко понимает, что мы могли бы по-другому вести эту игру.

Не хочу ничего комментировать. Думаю, ответственные компетентные органы разберутся и будет дана соответственная оценка", — сказал Лысак в программе Футбольный формат.

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