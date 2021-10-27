Украина

Хавбек "бело-синих" поделился своими эмоциями после игры с Мариуполем.

Полузащитник киевского Динамо Беньямин Вербич прокомментировал победу своей команды в матче 1/8 финала Кубка Украины против Мариуполя (2:1), в котором он отметился забитым голом.

"Я уже и раньше забивал головой. Тренер сказал мне, что надо бежать на ближнюю штангу — я и побежал. Шапаренко хорошо подал, а я забил. Повезло.

По ногам меня сегодня били очень часто, но мы знали, что Мариуполь очень много фолит. Готовились к этому, поэтому не было ничего такого. Они просто фолили, а мы падали. Рефери свистел фолы. И все.

Сегодня только свежеиспеченные отцы забивали голы – я, а потом Шабанов. Это очень хорошо", — сказал Вербич в эфире ТК Футбол 1/2/3.

Ранее матч с "азовцами" прокомментировал главный тренер киевлян Мирча Луческу.