Украина

Наставник "азовцев" поделился своими мыслями после игры с Динамо.

Главный тренер Мариуполя Остап Маркевич прокомментировал поражение своей команды в матче 1/8 финала Кубка Украины против киевского Динамо (1:2).

"Мой комментарий по игре лежит в психологии и как раз сегодня был яркий пример этого аспекта. Нужно верить в свои силы и не ждать ни второго тайма, ни следующей игры, ни следующего года. Все можно реализовать, если ты веришь в себя и свои силы, то конечно это все должно быть подкреплено тяжелым трудом.

Нужные слова в перерыве? Наверное, не будут очень скромным и скажу, что правильные слова я говорил и до этой игры. Тут уже больше зависит от тех, кто реализовывает эти наставления.

Во многом психология и неуверенность — это проблема украинского футбола. В первом тайме была какая-то нервозность, то же самое как и было у Динамо с Баварией — ребята потерялись, были неуверенными и это было заметно. Мы украинские тренера — должны работать, быть психологами, чтобы воспитывать футболистов, которые могут выполнять задания с первых минут.

Два гола со стандартов? Что тут можно сказать — тут нужен характер, нужна неуступчивость, игра корпусом — это больше относиться к бойцовским качествам. Петерман не может проигрывать второй этаж Вербичу, так как разница в росте и фактуре. Возможно, сказалась разница в возрасте – Вербич более опытный игрок, а Петерман только начинает.

Какой игры ждать в субботу в матче с Динамо в УПЛ? Интересной. Будем готовиться и настраиваться. Конечно, второй тайм дает нам оптимизм и хорошие надежды", — сказал Маркевич в эфире ТК Футбол 1/2/3.

Ранее сообщалось, что Остап Маркевич подавал в отставку после поражения от Черноморца.