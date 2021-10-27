Украина

Кипер пообщался с прессой после игры.

Вратарь полтавской Ворсклы и один из героев кубкового матча против Вереса Дмитрий Ризнык прокомментировал победу над соперником (1:3).

"Когда выигрываешь, эмоции всегда приятные. Мы добирались сюда два дня, а так эмоции только позитивные. Ничего страшного, что пропустили гол в конце матча, это футбол. Главное, что есть победа, и мы двигаемся дальше.

Мы готовились к этой кубковой игре два дня, которые сюда ехали. После Шахтера у нас был выходной для восстановления, потом тяжелый путь сюда. Здорово, что добыли хороший результат, теперь с хорошим настроением едем домой", — сказал Ризнык.

Видео голов и обзор матча Кубка Украины между Вересом и Ворсклой можно смотреть на Football.ua.

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