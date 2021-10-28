Украина

Защитник Шахтера прокомментировал выход команды в следующий раунд Кубка Украины.

Донецкий Шахтер в рамках 1/8 финала Кубка Украины сумел обыграть одесский Черноморец на поле соперников (3:0), благодаря чему дополнил состав участников четвертьфинальной стадии.

Черноморец — Шахтер 0:3 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, центральный защитник "горняков" Сергей Кривцов поделился своими впечатлениями от данного противостояния.

"Хорошие эмоции от этой победы. Кубковые встречи достаточно опасные, так как состоят всего из одной игры. Именно поэтому нужно забивать первыми, чтобы немного открыть оборону соперников.

Сегодня, как мне кажется, у команды все получилось сделать правильно. Движемся дальше, так как это был всего лишь первый этап для нас в текущем розыгрыше.

Победа на Черноморцем достаточно важна для нас. После провальной игры в Лиге чемпионов, сумели обыграть Ворсклу, также, достаточно серьезного соперника. Сегодня тоже показали хороший футбол.

Нам нужно реабилитироваться перед нашими болельщиками, показывая такую же игру и в дальнейшем", — подытожил украинский футболист.

Свой следующий матч донецкий Шахтер проведет на НСК Олимпийский в Киеве, принимая черниговскую Десну.