Украина

Бразилец раскрыл подробности перехода в киевский клуб.

Нападающий Витиньо рассказал о том, почему решил перейти в Динамо, и раскрыл подробности знакомства с главным тренером Мирчей Луческу.

"Футболисты из Атлетико Паранаэнсе говорили, что Луческу звонил им и спрашивал обо мне. Они многое мне рассказали об этом тренере, как он работает. То, что я услышал, мне понравилось. Круто, когда в тебе заинтересован главный тренер. Это меня и убедило выбрать именно Динамо.

Луческу в Бразилии знают как тренера Шахтера, воспитавшего многих бразильцев, очень помогал им во всем.

Марсио Азеведо рассказал мне о городе, стране, специфике украинского футбола. Преимущественно это все были положительные вещи. А вот когда я говорил с Данилой Силвой, он так рассказал мне о Динамо, о клубе, структуре, что я влюбился в Динамо.

Пока мне немного трудно адаптироваться, но это не является чем-то невозможным. Пожалуй, самым тяжелым при адаптации будет мороз, уже чувствую, как иногда бывает холодно. Ко всему прочему я привыкну, и все будет хорошо. Я спокоен и настроен работать.

Моя основная позиция – левый вингер. Но мы говорили с Мистером, что в Бразилии я иногда выходил в центре на позиции под нападающим. Мы поговорили, и я сказал, что он может мне доверять, потому что я буду все делать максимально от себя зависящее, чтобы помочь команде", – рассказал Витиньо в интервью каналу SportArena.

Витиньо присоединился к Динамо в конце августа 2021-го из Атлетико Паранаэнсе за 6 миллионов евро. На данный момент 22-летний игрок провел один поединок в футболке "бело-синих".