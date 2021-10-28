Украина

Наставник львовского клуба поделился своими эмоциями после игры с Альянсом.

Главный тренер Львова Олег Дулуб прокомментировал победу своей команды в матче 1/8 финала Кубка Украины против Альянса (1:1, 2:3 — по пен.).

"На мой взгляд сама игра проходила под нашим контролем. Забили хороший гол. Имели много моментов, наверное, ни в одной игре столько не было, но не реализовали и пропустили, как это бывает в футболе, мяч из-за своих ошибок.

Довгий имел два хороших момента – не хватило удачи, когда первый раз попал в каркас, а затем, наверное, мастерства. Игроки были под грузом прежде всего в психологическом плане – никто не хотел проигрывать.

Надо отдать должное Альянсу – очень хорошая команда. На мой взгляд, это одна из лучших команд Первой лиги. Я не был уверен на сто процентов, что мы сегодня выиграем в серии пенальти", — сказал Дулуб в эфире ТК Футбол 1/2/3.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Альянс — Львов.