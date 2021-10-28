Украина: Первая лига

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка 1/8 финала Кубка Украины.

В рамках 1/8 финала Кубка Украины Львов одержал победу над Альянсом и прошел в четвертьфинал турнира.

Основное время матча закончилось со счетом 1:1. На гол львовян в исполнении Бусько на 13 минуте встречи, хозяева ответили точным ударом Карнозы спустя шесть минут. В дополнительном времени голов не было, что означало, что победитель будет определен в серии послематчевых пенальти, где более удачливыми оказались представители УПЛ из Львова.

Обзор матча:

Серия пенальти:

Альянс — ПФК Львов 1:1 (2:3 — пен.)

Голы: Карноза, 19 — Бусько, 13.



Альянс: Важинский — Писный (Осадчий, 77), Герт, Пикуль, Неплях — Шарай (Бойко, 76), Ярошенко (Шмыгельский, 63) — Агапов, Карноза (Лучик, 63), Лебеденко — Загинайлов (Сидоренко, 83).



ПФК Львов: Ильющенков — Бусько (Сорокин, 78), Лека, Брикнер — Зозуля, Довгий, Политыло, Якимец — Альваро (Ременяк, 46), Ныч (Шина, 71), Эрнест (Семенив, 55).



Предупреждения: Шарай, Сидоренко — Довгий, Брикнер, Зозуля, Ременяк.