Украина

Форвард "сине-желтых" поделился своими мыслями о работе с Андреем Шевченко.

Нападающий киевского Динамо и сборной Украины Артем Беседин рассказал о работе с Андреем Шевченко, когда украинский специалист был главным тренером национальной команды.

"Мог ли Шевченко напихать в раздевалке? Мог, особенно мне. Последнее – это на Евро-2020, когда мы играли с Северной Македонией. Я вышел, мы тогда выигрывали 2:1 — ко мне отлетает мяч, я скидываю пяткой Сидорчуку, уже последние минуты – тогда обрезка, он бьет в дальний, и там метр от штанги.

Я захожу, видно, что переживает человек, говорит: "Что ты делаешь?" – только не так, понятное дело. "Что ты делаешь, мля? Кто так играет? Кто в центре пятками отдает, еще и в таком матче?" – и давай, короче.

Мог напихать, и это все было делу. Кто как к этому относится – я бы еще прописал какого-то лещика. Это же не шутки – серьезный турнир, серьезные задачи. Я все прекрасно понимаю", — сказал Беседин в интервью YouTube-каналу ОТДУШИВДУШУ.

Ранее Беседин поделился своим мнением относительного исполняющего обязанности главного тренера "сине-желтых" Александра Петракова, который сменил Шевченко.