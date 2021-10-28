Украина

Главный тренер Руха поделился мыслями о матче Кубка Украины.

Главный тренер Руха Леонид Кучук прокомментировал поражение своей команды луганской Заре в Кубке Украины.

"Мы проиграли незаслуженно, команда провела очень хороший матч. Вы видели, сколько мы нанесли ударов по воротам, сколько подали угловых, сколько быстрых и позиционных атак провели. Нужно учиться не ошибаться в таких смешных ситуациях, что просто катастрофа.

Иногда хочется смеяться, но здесь не до смеха. Но я поблагодарил команду, потому что она не была зажатой. Небольшая зажатость в начале матча была, но мы спокойно разбирались с атаками соперника, не позволяли много сделать и, в конечном итоге, могли переломить ход матча. Исполнительское мастерство футболистов Зари сыграло решающую роль. Второе — это наши ошибки. Нельзя таких делать", — сказал Кучук после матча.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Зари против Руха.