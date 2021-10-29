Украина

Наставник луганской Зари поделился мыслями о матче своей команды против Руха.

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник высказался о победе своей команды в рамках 1/8 финала Кубка Украины над львовским Рухом (2:0).

Наставник считает, что его команде по силам вновь добраться до финала турнира.

"Соперник очень сложный. Кубок Украины — такой турнир, в котором может случиться все. Тот график, в котором сейчас играет наша команда — очень трудный. В прошлом году мы дошли до финала и намерены повторить свой путь.

Нужно было концентрироваться на стандартах, ведь каждый момент был очень ответственным. Я не много придержал более опытных игроков и дал им сыграть чуть позже. Шахаб вышел и сделал разницу. Если бы мы пропустили первыми — было бы гораздо сложнее, а так все молодцы", — приводит слова Скрипника официальный сайт Зари.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Рух — Заря (0:2).