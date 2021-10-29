Украина

Футболисты не попали в заявку на встречу чемпионата Украины.

Динамо Киев в рамках поединка тринадцатого тура чемпионата Украины сыграет на выезде против Мариуполя.

Мирча Луческу не включил в заявку команды на отчетный матч Виталия Миколенко и Владислава Супрягу.

Тренерский штаб киевлян сможет рассчитывать на 22 футболиста:

Вратари: Бойко, Бущан, Нещерет;

Защитники: Шабанов, Тымчик, Забарный, Караваев, Сирота, Кендзера;

Полузащитники: Сидорчук, Цыганков, Леднев, Шепелев, Шапаренко, Андриевский, Вербич, Витиньо, де Пена, Буяльский;

Нападающие: Гармаш, Рамирес, Шкурин.

Матч Мариуполь — Динамо состоится в субботу, 30 октября, в 14:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.