Футболисты не попали в заявку на встречу чемпионата Украины.
Виталий Миколенко, фото Динамо
29 октября 2021, 20:24
Динамо Киев в рамках поединка тринадцатого тура чемпионата Украины сыграет на выезде против Мариуполя.
Мирча Луческу не включил в заявку команды на отчетный матч Виталия Миколенко и Владислава Супрягу.
Тренерский штаб киевлян сможет рассчитывать на 22 футболиста:
Вратари: Бойко, Бущан, Нещерет;
Защитники: Шабанов, Тымчик, Забарный, Караваев, Сирота, Кендзера;
Полузащитники: Сидорчук, Цыганков, Леднев, Шепелев, Шапаренко, Андриевский, Вербич, Витиньо, де Пена, Буяльский;
Нападающие: Гармаш, Рамирес, Шкурин.
Матч Мариуполь — Динамо состоится в субботу, 30 октября, в 14:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.