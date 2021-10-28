Украина

Защитник "азовцев" поделился своими мыслями после игры с Динамо.

Защитник Мариуполя Александр Драмбаев прокомментировал поражение своей команды в матче 1/8 финала Кубка Украины против киевского Динамо (1:2).

"Ключевыми моментами при пропущенных мячах стали наши ошибки при стандартах. Надо больше работать над этим компонентом, быть более сконцентрированными. В первом эпизоде Вербич открылся на ближнюю штангу и забил. Потом точно такой же момент – Вербич сыграл, а уже Шабанов добавил.

Гол Очеретько как возвращение в игру? Да, конечно. У нас оставалось время, были еще подачи, но не получилось. Я думаю, что мы наиграли на гол, особенно во втором тайме.

Моменты Динамо? У соперника были еще моменты, штрафные. Больше всего опасности у наших ворот было после стандартов.

Предстоящая игра с Динамо в УПЛ? Есть большое желание хорошо сыграть и победить. Посмотрите на наш второй тайм. Если мы так будем играть с первой до последней минуты, то у нас может все получится", — приводит слова Драмбаева пресс-служба "азовцев".

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Мариуполь — Динамо.