Испания

Молодой испанец пропустит около 7-10 дней.

Нападающий Барселоны Анссумане Фати не сможет помочь своей команды в ближайших поединках из-за травмы, сообщает AS.

По информации источника, повреждение 18-летнего испанца, которое он получил в матче против Райо Вальекано (0:1), оказалось несерьезным. На восстановление футболисту понадобиться около 7-10 дней.

Таким образом, Фати пропустит ближайший матч Ла Лиги против Алавеса (30 октября), а также встречу с киевским Динамо в Лиге чемпионов (2 ноября).

Ранее сообщалось, что Барселона объявила об увольнении Рональда Кумана.