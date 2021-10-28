Молодой испанец пропустит около 7-10 дней.
Анссумане Фати, Getty Images
28 октября 2021, 18:21
Нападающий Барселоны Анссумане Фати не сможет помочь своей команды в ближайших поединках из-за травмы, сообщает AS.
По информации источника, повреждение 18-летнего испанца, которое он получил в матче против Райо Вальекано (0:1), оказалось несерьезным. На восстановление футболисту понадобиться около 7-10 дней.
Таким образом, Фати пропустит ближайший матч Ла Лиги против Алавеса (30 октября), а также встречу с киевским Динамо в Лиге чемпионов (2 ноября).
Ранее сообщалось, что Барселона объявила об увольнении Рональда Кумана.