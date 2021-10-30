Украинский опорный полузащитник вернулся в строй.
Витао, фото ФК Шахтер Донецк
30 октября 2021, 11:11
В рамках 13-го тура украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер будет принимать на НСК Олимпийский черниговскую Десну.
Роберто Де Дзерби в предстоящей игре не сможет рассчитывать на двух защитников своей команды: бразильца Витао и украинца Виктора Корниенко, в то время как в основную группу вернулся опорный полузащитник Тарас Степаненко.
Отмечаем также и отсутствие атакующего хавбека Педриньо, который продолжает восстанавливаться после травмы.
Заявка Шахтера:
Голкиперы: Алексей Шевченко, Андрей Пятов, Анатолий Трубин;
Защитники: Додо, Сергей Кривцов, Марлон, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Исмаили, Валерий Бондарь;
Полузащитники: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Артем Бондаренко, Манор Соломон, Михаил Мудрик, Георгий Судаков;
Нападающие: Дентиньо, Даниил Сикан, Фернандо.
Напомним, что матч Шахтер — Десна состоится 30 октября, начало в 17:00 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию данной игры, а подготовиться к ней вы сможете с помощью нашего анонса.