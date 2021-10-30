Украина

Защитник киевлян выбыл из-за повреждения.

Защитник Динамо Киев Виталий Миколенко не поможет своей команде минимум две недели из-за повреждения.

Об этом рассказал главный тренер киевской команды Мирча Луческу после матча против Мариуполя в рамках УПЛ.

"К сожалению, Миколенко будет минимум две недели отсутствовать из-за травмы. Исходя из событий на поле, я хотел посмотреть, кто еще может сыграть на его позиции, если вдруг Караваев не сможет или устанет".

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Динамо Киев против Мариуполя.