Украина

Предлагаем вашему вниманию анонс встречи УПЛ.

Рух в рамках поединка тринадцатого тура чемпионата Украины примет на своем поле Александрию.

Рух — Александрия

Воскресенье, 31 октября, 17:00. Стадион Арена Львов, Львов. Главный арбитр встречи — Игорь Пасхал. Трансляция — на телеканале Футбол 1.

Рух подходит к данной встрече на десятом месте турнирной таблицы с двенадцатью набранными баллами после одиннадцати матчей. В прошлом туре подопечные Леонида Кучука добыли ничейный результат в матче против Миная — 2:2. Стоит сказать, что не обошлось без доли везения — оба забитых гола не состоялись бы без удачного стечения обстоятельств.

Среди недели Рух провел поединок в рамках 1/8 финала Кубка Украины против Зари, пропустив дважды в экстра-таймах, что привело к вылету из турнира. Однако подопечные Леонида Кучука выглядели очень здорово. Даже главный тренер луганчан Виктор Скрипник признал, что его команде в какой-то степени повезло добиться победы.

Александрия, в свою очередь, находится на шестой строчке турнирной таблицы с девятнадцатью набранными баллами и дальше будет стараться не отставать от лидирующего эшелона команд. В прошлом туре чемпионата Украины подопечные Гуры играли против Десны и набрали один балл, хотя могли вырвать победу в концовке.

Несмотря на не самые лучшие результаты в последних играх, Александрия показывает очень привлекательный футбол и по праву считается фаворитом данного противостояния. Ранее команды дважды встречались между собой — на поле Руха была зафиксирована победа хозяев со счетом 2:1, а на поле Александрия — безголевая ничья.

Ориентировочные составы:

Не сыграет: Дрышлюк