Украина

Наставник Десны высказался о поражении от Шахтера в матче чемпионата Украины.

В поединке 13-го тура украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер одержал уверенную победу над Десной со счетом 4:1.

Главный тренер черниговского клуба Александр Рябоконь поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Шахтер закономерно выиграл. Имел большое преимущество территориальное и игровое. Тяжело против них играть. Мы старались лишить их свободного пространства. Даже не имея его, они разбирались в таких сложных ситуациях и создавали моменты возле наших ворот.

Мы старались оставить их без пространства, потому что у них скоростные игроки. Их пытаются прессинговать, а они достаточно легко выходят, создают моменты. Этим самым мы пытались сбить скорость и темп игры, но класс соперника чувствовался во время всего матча", — заявил Рябоконь в программе УПЛ Online.

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