Украина

Полузащитник Шахтера прокомментировал успех команды в игре против Десны.

Донецкий Шахтер в рамках 13-го тура украинской Премьер-лиги сумел на поле НСК Олимпийский обыграть черниговскую Десну (4:1).

Шахтер — Десна 4:1 Видео голов и обзор матча

Полузащитник "горняков" Георгий Судаков, на счету которого гол и голевая передача в данном поединке, после финального свистка прокомментировал выступление своей команды в этот вечер.

"Все приходит с опытом, я прогрессирую от игры к игре. Стараюсь выходить, так же, как и на тренировках, делать разницу на поле, отдавать голевые передачи, забивать мячи. Сегодня удалось отличиться результативной передачей и голом, так что эмоции остались только положительные.

Что касается моего гола, то все тренируется. Принять и развернуться может каждый, но попасть — другое. Разумеется, было определенное давление со стороны соперников, а как иначе? Футболисты команды напротив у нас за спиной — нужно быстрее думать, но в движении все происходит за доли секунд: принял решение, пробил, гол.

Когда счет сравнялся, продолжали играть так, как и договаривались до матча. Чувствовали, что доминируем и матч проходит под нашим контролем. Да, пропустили ненужный мяч, но повезло, что быстро вновь вышли вперед.

Не хочу сказать, что играли по результату, так как мы действовали уверенно, у Десны моментов не было, мы постоянно находились на чужой половине поля. Думаю, после первого тайма могли забивать пять голов.

Безусловно, эта победа придаст уверенности накануне поединка с Реалом. После этой игры уже начинаем думать о Мадриде. Для нас важен каждый турнир: чемпионат, Кубок, Лига чемпионов — неважно. Нужно уверенно выигрывать в любом матче, как можно больше забивать и стараться не пропускать", — подытожил украинский футболист.

В следующем туре донецкий Шахтер проведет гостевой матч против ковалевского Колоса.