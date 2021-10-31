Украина

Наставник Колоса высказался о поражении от ПФК Львов в рамках чемпионата Украины.

В рамках 13-го тура украинской Премьер-лиги Колос принимал на своем поле ПФК Львов и потерпел минимальное поражение.

Исполняющий обязанности главного тренера коваливского клуба Сергей Кузнецов поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Наш игрок Ренан не выполнил предматчевую установку и не находился в той точке, где мы просили. Если бы он все сделал правильно во время углового соперника, то мяч бы просто не дошел до игрока, забившего гол.

Нам не хватает исполнительского мастерства. Мы владели территориальным преимуществом, комбинировали, но входа в штрафную и голевых моментов было минимум.

Замены, которые мы использовали, только ослабили нас. В концовке матча мы хотели прибавить за счет них, но все оказалось совершенно наоборот", — заявил Кузнецов в программе УПЛ Online.

Смотреть видео гола и обзор матча Колос — ПФК Львов вы можете на Football.ua.