Украина

Луганчане не заметили соперника в Харькове.

В рамках 13 раунда украинской Премьер-лиги луганская Заря в Харькове поиздевалась над Металлистом 1925 (1:6).

В этом поединке команда Виктора Скрипника ударила в створ ворот Дениса Сидоренко шесть раз. Все шесть ударов стали результативными.

У Металлиста 1925 также были моменты, чтобы забить больше одного мяча. Всего они ударили в створ ворота Дмитрия Мацапуры пять раз.

Также отдельно отметим, что свой дебютный мяч за Зарю забил Ахмед Алибеков, выйдя на замену на 81 минуте.

Видео голов и обзор матча Металлист 1925 — Заря можно смотреть на Football.ua.