Луганчане не заметили соперника в Харькове.
Аллахьяр Сайядманеш, ФК Заря
31 октября 2021, 22:24
В рамках 13 раунда украинской Премьер-лиги луганская Заря в Харькове поиздевалась над Металлистом 1925 (1:6).
В этом поединке команда Виктора Скрипника ударила в створ ворот Дениса Сидоренко шесть раз. Все шесть ударов стали результативными.
У Металлиста 1925 также были моменты, чтобы забить больше одного мяча. Всего они ударили в створ ворота Дмитрия Мацапуры пять раз.
Также отдельно отметим, что свой дебютный мяч за Зарю забил Ахмед Алибеков, выйдя на замену на 81 минуте.
Видео голов и обзор матча Металлист 1925 — Заря можно смотреть на Football.ua.