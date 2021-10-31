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Датский хавбек понимает, почему не смог реализовать себя в киевском клубе.

Датский полузащитник Микель Дуэлунд рассказал, почему он перебрался в нидерландский Неймеген на правах аренды из киевского Динамо.

"Мне нравится играть в Нидерландах. Я клубе меня считают игроком основного состава. Мне просто нужно было игровое время, потому что я хорошо понимал, что в Динамо я не был основным. Там практически каждый является игроком национальной сборной, команда просто выигрывала каждый матч и стала чемпионом, поэтому тренер не хотел делать изменений в составе.

В Динамо мне тоже не везло с травмами, сначала перелом лодыжки, а затем коронавирус с довольно тяжелыми последствиями. Так что смена атмосферы – это круто, тем более в НЕК на меня рассчитывают. Так что теперь мне просто нужно восстановиться, травма быстро проходит, а затем я вновь буду играть", — приводит слова Дуэлунда bt.dk.

В нынешнем сезоне Дуэлунд провел семь поединков за Неймеген, в которых отметился двумя ассистами.