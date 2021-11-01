Украина

Вратарь киевлян прокомментировал обвинения в его адрес.

Голкипер Динамо Денис Бойко опроверг оскорбления в адрес арбитра Виталия Романова во время матча с Мариуполем (2:3) в 13-м туре УПЛ.

Обвинения в адрес резервного вратаря киевлян прозвучали в эфире программы "Великий футбол" на телеканале Футбол, однако он назвал эту информацию неправдивой.

"После первого тайма я говорил с Романовым. Корректно, без оскорблений и, тем более, без нецензурных высказываний. Это может подтвердить сам Романов, который все прекрасно слышал и видел. Соответственно, никаких санкций ко мне не последовало, потому что я не оскорблял арбитра. Достаточно просто открыть протокол матча и посмотреть, есть ли у меня желтая или красная карточка.

Я долгие годы в большом футболе и дорожу своей репутацией. С моей точки зрения, эмоциональные разговоры на поле – это часть игры, но оскорбления друг друга недопустимы.

В данной ситуации меня очень возмутило, что журналист канала Футбол не проверил факты, не посмотрел в протокол, не уточнил информацию. Это дало повод для экспертов в студии обсуждать, мол, должен ли я получить красную карточку за мат в сторону судей. Меня публично сделали виноватым, хотя и сам арбитр, и один из его ассистентов слышали все мои фразы и если бы я позволил себе кого-то оскорбить, то наказание последовало бы незамедлительно.

Надеюсь, у журналиста, который озвучил этот сюжет и дал ложный повод обсуждать мое якобы недостойное поведение, найдется мужество признать свою ошибку и в следующий раз, как минимум, уточнять информацию, а не делать выводы в одностороннем порядке", – рассказал Бойко в комментарии официальному сайту клуба.