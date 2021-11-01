Украина

Полузащитник "горняков" получил признание авторитетной организации.

Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory составил рейтинг лучших дриблеров мира.

В пятерку лидеров вошел полузащитник Шахтера Манор Соломон.

Организация учитывала количество успешных обводок за 100 минут:

1. Адама Траоре (Вулверхэмптон) – 11,24;

2. Науэль Лухан (Универсидад де Чили) – 9,68;

3. Чидера Эджуке (ЦСКА) – 9,29;

4. Эрик де Арруда (Сеара) – 8,32;

5. Манор Соломон (Шахтер) – 8,09;

Отметим, что в исследование были включены лишь те футболисты, которые совершили не менее 40 обводок за текущий сезон.

Напомним, что ранее Шахтер заплатил "крупную сумму" бывшему клубу Соломона за процент прав на игрока.