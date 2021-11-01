Полузащитник "горняков" получил признание авторитетной организации.
Манор Соломон, getty images
01 ноября 2021, 19:20
Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory составил рейтинг лучших дриблеров мира.
В пятерку лидеров вошел полузащитник Шахтера Манор Соломон.
Организация учитывала количество успешных обводок за 100 минут:
1. Адама Траоре (Вулверхэмптон) – 11,24;
2. Науэль Лухан (Универсидад де Чили) – 9,68;
3. Чидера Эджуке (ЦСКА) – 9,29;
4. Эрик де Арруда (Сеара) – 8,32;
5. Манор Соломон (Шахтер) – 8,09;
Отметим, что в исследование были включены лишь те футболисты, которые совершили не менее 40 обводок за текущий сезон.
Напомним, что ранее Шахтер заплатил "крупную сумму" бывшему клубу Соломона за процент прав на игрока.