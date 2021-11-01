Украина

Форвард луганчан установил очередное бомбардирское достижение.

В матче 13-го тура украинской премьер-лиги Заря одержала разгромную победу над Металлистом 1925 со счетом 6:1, а двумя голами в составе луганчан отличился нападающий Александр Гладкий.

Для Гладкого этот дубль стал уже 18-м в рамках УПЛ, что позволило повторить рекордный показатель. Ранее такое же достижение в чемпионате Украины установили Сергей Ребров, Марко Девич, Евгений Селезнев и Андрей Ярмоленко.

Стоит отметить, что 34-летний игрок отличался дублями в составе таких клубов, как Харьков (1), Шахтер (8), Днепр (1), Карпаты (3), Черноморец (1) и Заря (4).

В текущем сезоне Гладкий провел 13 поединков в футболке "черно-белых", отличившись шестью голами и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что Гладкий вышел на 7-е место в списке лучших бомбардиров УПЛ.