Украина

Защитник днепрян поделился своими мыслями после игры с Минаем.

Защитник Днепра-1 Никита Кравченко прокомментировал победу своей команды в матче тринадцатого тура УПЛ против Миная (4:0).

"Мы у себя в командной раздевалке обсудили то, что нужно выйти на игру с максимальным настроем, и так сыграть с первой до последней минуты и быть постоянно сконцентрированными. Отсюда и такой итоговый результат.

Игра Пихаленка? Мы общались с ним сейчас. Он парень техничный и проблем с тем, чтобы метко ударить у него нет, но я видел в нескольких моментах, что у него мяч подскакивал на поле. Видимо там где-то ямку вырыли в газоне, и из-за этого Саша чуть мяч за пределы стадиона не выбил. А в принципе, он молодец.

Взаимопонимание в команде? У нас все в обойме, все чувствуют конкуренцию, и хорошо, когда все получают игровую практику.

Место Днепра-1 в еврокубковой зоне? Я также читал мнения специалистов о том, что мы еще не способны выступать в еврокубках, но я считаю, что мы этим составом и коллективом способны бороться и идти к нашей цели, а также показывать хорошую игру. И, конечно, мы готовы играть в еврокубках", — приводит слова Кравченко пресс-служба Днепра-1.

Напомним, в ближайшем матче Днепр-1 сыграет против Ингульца. Игра состоится завтра, 7 ноября, в 14:00 по киевскому времени.