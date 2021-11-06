Украина

Голкипер "горняков" поделился своими ожиданиями накануне матча с Колосом.

Вратарь донецкого Шахтера Анатолий Трубин прокомментировал предстоящий поединок четырнадцатого тура УПЛ против Колоса.

"Если мы хотим побеждать в чемпионате, то нужно успевать восстанавливаться. Я думаю, что каждый привык к такому графику, поэтому каждый знает свой организм и что ему нужно для восстановления.

Колос всегда был боевой командой. Плюс мы будем играть на выезде. Думаю, придет много людей, будут их поддерживать, вести вперед. Поэтому будет очень интересный и тяжелый поединок", — сказал Трубин в эфире клубного YouTube-канала.

Напомним, матч Колос — Шахтер состоится завтра, 7 ноября, в 17:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.