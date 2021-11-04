Украина

Бразилец отличился юбилейным голом в лигочемпионовском поединке.

Полузащитник Фернандо забил единственный гол Шахтера в матче с Реалом (1:2) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Как сообщает пресс-служба клуба, этот гол стал 5000-м в истории "горняков". В чемпионатах "оранжево-черные" забили 3 835 голов, в Кубках СССР и Украины – 728, в Суперкубке – 36, в еврокубковых турнирах – 401.



В текущем сезоне Фернандо провел 9 поединков в футболке Шахтера, отличившись шестью голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что нападающий Карим Бензема забил 1000-й гол Реала в Лиге чемпионов в матче с Шахтером.