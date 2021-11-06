Украина

Наставник полтавской Ворсклы прокомментировал победу своей команды над Динамо.

В 14-м туре Украинской Премьер-Лиги полтавская Ворскла минимально обыграла в гостях киевское Динамо (2:1).

Главный тренер полтавчан Юрий Максимов прокомментировал победу своей команды.

"Тяжело против Динамо играть , мы это понимаем. Понятно, что где-то нам повезло. Выиграли, но не по игре. Обыграть Динамо — дорогого стоит. Конечно, коронавирус немного подкосил нас. Чеснаков был в составе, но на разминке сказал, что не может играть, плывет. Не хотел подвести ребят и я его понимаю", — рассказал украинский наставник.

Также Максимов прокомментировал свои призывы в адрес команды играть более активно на половине поля соперника.

"Лучше проиграть, но идти вперед и играть в футбол. Другого я не понимаю. Нужно же играть, а не стоять автобусом в обороне.

Конечно, вдвойне, втройне приятно обыграть Динамо, ведь я играл за них. У нас дети на лавке сидели, я очень благодарен футболистам за эту победу. Красная Кравчука? Это эмоции. Может, я где-то нагнетал его. Ничего, не стоял же на месте", — сказал украинский специалист в эфире программы ПРОФУТБОЛ.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Динамо — Ворскла (1:2).