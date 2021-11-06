Украина

22-летний нападающий стал 17-м бразильцем в истории Динамо, которому удалось отметиться забитым мячом в чемпионате Украины.

В рамках 14-го тура украинской Премьер-лиги киевское Динамо принимало полтавскую Ворсклу на НСК Олимпийский, где потерпело сенсационное поражение со счетом 1:2.

Несмотря на то, что "бело-синие" прервали свою серию без поражений в УПЛ, которая продлилась 30 матчей кряду, повод для радости у одного из игроков Динамо все-таки есть.

Нападающий Витиньо, который перебрался в киевский клуб в летнее трансферное окно, отметился дебютным мячом за столичный клуб в компенсированное ко второму тайму время, но на итоговый результат этот гол никак не повлиял.

Стоит отметить, что Витиньо стал 17-м бразильцем в истории Динамо, отличившимся в УПЛ. Полный список игроков из Бразилии, которые забивали за "бело-синих" в чемпионате Украины, доступен на официальном сайте Динамо.

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