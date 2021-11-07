Украина

Полузащитник Черноморца прокомментировал успех в игре против Руха.

В домашнем поединке в рамках одиннадцатого тура украинской Премьер-лиги одесский Черноморец на своем поле сумел дожать львовский Рух, трижды обменявшись с соперниками забитыми мячами (4:3).

Черноморец — Рух 4:3 Видео голов и обзор матча

После финального свистка, полузащитник "моряков" Юрий Тлумак, на счету которого оказался победный результативный удар для его команды, прокомментировал ход противостояния.

"Как-то у нас вторые таймы не получаются уже не в первой игре. Хорошо, что мы сумели одержать победу. Это — самое главное, не так ли?

Теперь, будем ждать подсказки от Юрия Мороза. Он укажет нам на наши ошибки, после чего будем решать все проблемные моменты у себя на внутренней кухне", — заключил футболист.

В следующем туре одесский Черноморец сыграет домашний поединок против киевского Динамо.