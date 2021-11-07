Украина

Полузащитник Мариуполя прокомментировал исход поединка против Миная.

Мариуполь в рамках 14-го тура украинской Премьер-лиги проводил гостевой поединок против закарпатского Миная, сумев обыграть соперников на их поле со счетом 2:0.

Минай — Мариуполь 0:2 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, полузащитник "приазовцев" Алексей Кащук, на счету которого оказались оба забитых мяча в данной игре, поделился своими впечатлениями от происходившего на поле.

"Мы остались довольны результатом игры, так как ехали в Ужгород за победой. Перед нами стояла единственная задача в этом поединке — взять три очка.

Наши забитые мячи — заслуга всей команды. Мне помогли партнеры. Каждый отрабатывал в тех эпизодах на 100%, поэтому мы полностью заслужили такой результат.

Празднование (Кащук после первого гола надел на лицо копию маски из культового фильма — ред.) получилось спонтанным. Перед игрой задумал, что если удастся забить гол, то именно так и поступлю. Не знал, что за это дают желтую карточку. В следующий раз буду аккуратнее", — подытожил футболист.

В следующем туре Мариуполь проведет гостевой поединок против полтавской Ворсклы.