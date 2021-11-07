Украина

Заря во втором тайме трижды огорчила Верес в 14-м туре УПЛ.

Заря после победы на неделе в Лиге Конференций над ЦСКА София (2:0) принимала в 14-м туре чемпионата Украины Верес.

Обе команды в быстром темпе начали отчетный поединок, однако конструктива в атаке было катастрофически мало. Постоянный брак в передачах, мелкий фол. Как итог, игра без ворот первые минут 15.

На 17-й минуте Немчанинов оказался первый на подборе на подступах к штрафной соперника и пробил в дальний угол — Мацапура спас Зарю, отбив на угловой. После подачи с угла поля Сергийчук подрезал мяч на дальнюю штангу — Цвек в подкате вынес мяч с пустых ворот.

Через пять минут Заря ответила своим моментом. Защитник Вереса в борьбе Гладким скинул на Аллахьяра, который оказался перед голкипером Вереса, но иранец со всей силы зарядил мяч в Когута. Еще через пять минут Аллахьяр накрутил двоих соперников и пробивал в дальнюю девятку, но вновь Когут сыграл великолепно.

На 34-й минуте иранец создал уже супермомент для Лунева. Сайядманеш прострелил от лицевой линии в район 11-метровой отметки, откуда Лунев пробил над перекладиной.

Начало второго тайма — феерия от Захеди Шахаба, однако вновь не обошлось без Аллахьяра. Сайядманеш прострелил с фланга в центр вратарской площади, где Шахаб опередил защитника и одним касанием отправил мяч в ворота — 1:0. Спустя две минуты Захеди оформил дубль. Иранец выскочил один на один с Когутом, обыграл голкипера и отправил мяч в пустые ворота — 2:0.

Еще спустя три минуты Ловро Цвек подключился в атаку и классно откликнулся на навес от Шахаба, защитник пробивал головой с линии вратарской, но совсем немного не попал в дальний угол. Верес побежал отыгрываться с 0:2. Великолепный момент был у Сергийчука, который с метров семи не сумел переправить мяч в дальний угол.

Заря очень ловко выбегала в контратаки и могла забить еще несколько голов. Два отличнейших шанса имел Гладкий. Сперва Александр затянул с ударом с очень выгодной позиции после паса от Шахаба, а после пробил с острого угла в штангу.

На 84-й минуте слово снова взял Шахаб. Захеди подобрал мяч после отскока от защитника Вереса и расстрелял Когута с пяти метров — 3:0. Еще через две минуты уже Аллахьяр обязан был забивать четвертый гол, но Сайядманеш не реализовал выход один на один с вратарем, пробив в штангу.

Как итог, Заря побеждает Верес — 3:0. Команда Виктора Скрипника опережает Ворсклу на один балл и идет на третьем месте. Верес имеет 19 очков и седьмое место.

Заря — Верес 3:0

Голы: Шахаб, 47, 49, 84.

Заря: Мацапура — Фаворов, Имереков, Цвек, Жуниньо — Хомченовский (Алибеков, 79), Булеца, Лунев (Нагнойный,86) — Шахаб (Кристиан, 86), Гладкий, Аллахьяр (Алефриенко, 89).

Верес: Когут — Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов — Кучеров, Петько (Полюлях, 83), Дахновский (Шестаков, 61), Панасенко (Гегедош, 65), Г. Пасич (Тимофеенко , 81) — Сергийчук (Гечев, 60).

Предупреждения: Аллахьяр — Солдат, Мирошник, Гечев.