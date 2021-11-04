Вашему вниманию обзор матча Лиги конференций.
заря - цска софия, фото заря луганск
04 ноября 2021, 22:48
В четвертом туре Лиги конференций луганская Заря принимала в Запорожье ЦСКА София.
Несмотря на кадровые проблемы, подопечные Виктора Скрипника сумели в конце поединка открыть счет в матче усилиями Шахаба, а в дополнительное время Аллахъяр поставил жирную точку в матче.
Заря — ЦСКА София 2:0
Голы: Шахаб, 87, Сайядманеш, 90+5
Заря: Мацапура — Фаворов, Вернидуб, Имереков, Снурницын (Жуниньо, 71) — Цвек — Хомченовский, Булеца (Алефиренко, 90), Сайядманеш — Лунев (Кристиан, 78), Шахаб.
ЦСКА София: Бузатто — Турицов, Маттей, Лам, Мазику — Йомов, Юга (Крастев, 88), Жеферсон, Вилдсхут (Бе, 73) — Кэри — Кайседо.
Предупреждения: Вернидуб, Снурницын, Шахаб