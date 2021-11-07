Нападающий Зари выдал отличный матч против Вереса.
Захеди Шахаб, фото Заря
07 ноября 2021, 18:57
Заря в рамках поединка четырнадцатого тура чемпионата Украины принимала на своем поле Верес и добилась победы со счетом 3:0.
Все три гола луганчан забил нападающий Захеди Шахаб, для которого это второй хет-трик в УПЛ в карьере.
Отметим, что в 2021 году было оформлено пять хет-триков в рамках элитного дивизиона чемпионата Украины. В последний раз такое происходило в 2017 году.
Напомним, что ранее Захеди Шахаб попал в команду недели Лиги конференций по версии SofaScore.