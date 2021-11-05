Лига конференций

Иранец провел отличный поединок в еврокубках.

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги конференций луганская Заря в Запорожье обыграла софийский ЦСКА со счетом 2:0.

Переломный гол в противостоянии забил форвард луганчан Шахаб Захеди на 88 минуте игры. На 90+5 минуте Шахаб отметился голевым пасом на соотечественника Аллахьяра.

Авторитетный портал SofaScore включил Шахаба в команду недели, наградив его оценкой 8,3. Выше оценили действия лишь Кэито Накамуры из ЛАСКа и Ловро Майера из Ренна — по 8,5.

Напомним, что Шахаб был признан лучшим игроком матча Заря — ЦСКА София по версии SofaScore.

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