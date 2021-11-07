В поединке 14-го тура украинской Премьер-лиги луганская Заря принимала на своем поле Верес и одержала разгромную победу со счетом 3:0.

Главным героем встречи стал иранский нападающий луганского клуба Захеди Шахаб, который записал на свой счет хет-трик.

Обзор матча:

Заря — Верес 3:0
Голы: Шахаб, 47, 49, 84.

Заря: Мацапура — Фаворов, Имереков, Цвек, Жуниньо — Хомченовский (Алибеков, 79), Булеца, Лунев (Нагнойный,86) — Шахаб (Кристиан, 86), Гладкий, Аллахьяр (Алефриенко, 89). 

Верес: Когут — Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов — Кучеров, Петько (Полюлях, 83), Дахновский (Шестаков, 61), Панасенко (Гегедош, 65), Г. Пасич (Тимофеенко , 81) — Сергийчук (Гечев, 60). 
Предупреждения: Аллахьяр — Солдат, Мирошник, Гечев.