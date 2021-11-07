Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.
Фото ФК Заря Луганск
07 ноября 2021, 19:22
В поединке 14-го тура украинской Премьер-лиги луганская Заря принимала на своем поле Верес и одержала разгромную победу со счетом 3:0.
Главным героем встречи стал иранский нападающий луганского клуба Захеди Шахаб, который записал на свой счет хет-трик.
Обзор матча:
Заря — Верес 3:0
Голы: Шахаб, 47, 49, 84.
Заря: Мацапура — Фаворов, Имереков, Цвек, Жуниньо — Хомченовский (Алибеков, 79), Булеца, Лунев (Нагнойный,86) — Шахаб (Кристиан, 86), Гладкий, Аллахьяр (Алефриенко, 89).
Верес: Когут — Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов — Кучеров, Петько (Полюлях, 83), Дахновский (Шестаков, 61), Панасенко (Гегедош, 65), Г. Пасич (Тимофеенко , 81) — Сергийчук (Гечев, 60).
Предупреждения: Аллахьяр — Солдат, Мирошник, Гечев.