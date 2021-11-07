Украина

Специалист оценил игру против Шахтера в УПЛ.

Исполняющий обязанности главного тренера Колоса Ярослав Вишняк прокомментировал поражение от Шахтера со счетом 1:3.

"Думаю, что удастся уснуть. Почему нет? Ребята провели достойный матч в плене действий в атаке. Буду спокойно спать, потому что отрезками мы видели Колос, к которому все привыкли – команду с характером, которая умеет атаковать, не боится атаковать, смелую команду.

Перед матчем говорил футболистам обычные вещи. Организационные вопросы, ничего чрезвычайного не говорил. Попросил быть смелыми, сыграть в футбол, который понравился бы нашим болельщикам, не прятаться на футбольном поле. Были отрезки, когда нем это удавалось".

"Выходили, как на последний бой – это слишком пафосно, мы хотели исправиться перед болельщиками за неудачные результаты. Мы были мотивированы показать лучший футбол. А последний бой у нас еще впереди. И не один.

То, что мы не реализовали все наши шансы – это нужно создавать их больше и работать над реализацией. Я не заглядывают вперед относительно своих перспектив в Колосе. У нас будет следующий матч, мы идем от игры к игре. Я не задумываюсь о перспективе, глядя на наши результаты", — сказал Вишняк.

Видео голов и обзор матча Колос — Шахтер можно смотреть на Football.ua.