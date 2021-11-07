Украина

Футболист поделился эмоциями после феерической победы.

Нападающий луганской Зари Шахаб Захеди, который стал героем матча против Вереса забив три гола, поделился впечатлениями о победе (3:0).

"Верес — очень хорошая команда. Они боролись с нами, хорошо действовали на контратаках, и мы это знали. Первый тайм был очень сложным для нас из-за графика. Но во втором тайме мы начали показывать свою игру.

Я счастлив, что помог победить своей команде. Теперь у нас три выходных дня и я думаю, что пауза на игры сборных позволит нам подготовиться к матчам УПЛ и Лиги конференций.

Это не первый хет-трик в моей карьере. В Олимпике я делал хет-трик в матче против ФК Львов", — сказал Шахаб в интервью Профутбол Digital.

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