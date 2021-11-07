Украина

Представляем вашему вниманию турнирную таблицу УПЛ перед перерывом на матчи национальных команд.

Завершился 14 тур украинской Премьер-Лиги, который принес не только эмоции, но и неожиданные результаты.

Киевское Динамо уступило полтавской Ворскле на своем поле, тем самым уступив первое место донецкому Шахтеру по разнице мячей.

Ворскла и Днепр-1 благодаря своим победам не отпускают идущую третьей Зарю в отрыв, навязывая нешуточную борьбу за бронзовые награды подопечным Виктора Скрипника.

Мариуполь, в свою очередь, одержав победу над Минаем вернулся в борьбу за выживание и теперь находится на расстоянии одной победы от ПФК Львов, который находится на 13-й строчке в турнирной таблице.

Предлагаем вашему вниманию турнирную таблицу УПЛ перед перерывом на матчи сборных.

1 Шахтер 14 11 2 1 38 8 30 35 2 Динамо Киев 14 11 2 1 35 7 28 35 3 Заря 14 9 2 3 33 16 17 29 4 Ворскла 14 8 4 2 23 11 12 28 5 Днепр-1 14 9 1 4 21 14 7 28 6 Александрия 14 6 5 3 14 10 4 23 7 Десна 14 6 3 5 17 21 -4 21 8 Верес 14 5 4 5 12 15 -3 19 9 Металлист 1925 14 6 1 7 16 22 -6 19 10 Рух 13 3 4 6 13 18 -5 13 11 Колос 13 3 2 8 8 21 -13 11 12 Черноморец 14 2 5 7 16 29 -13 11 13 ПФК Львов 14 2 4 8 9 22 -13 10 14 Ингулец 13 2 3 8 9 23 -14 9 15 Минай 13 1 5 7 8 20 -12 8 16 Мариуполь 14 2 1 11 17 32 -15 7

Вернется УПЛ спустя 2 недели матчем Черноморец — Динамо Киев в пятницу, 19 ноября в 19:30.